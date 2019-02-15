Полковник Саламат Абдылдаев: Вернувшись с Афганской войны, целовал родную землю

Тысячи кыргызстанцев воевали в Афганистане в рядах советской армии. Одни потеряли здоровье, другие отдали жизнь. Многие ветераны по сей день служат Родине в разных качествах. Полковник Саламат Абдылдаев из таких. К 30-летию вывода войск из Афганистана он поделился с 24.kg воспоминаниями о той войне и рассказал о ее значении для нашей страны.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Ветеран Афганской войны, полковник Саламат Абдылдаев

Саламат Абдылдаев родился в 1958-м в Кочкорке. В 1975-1979 годах учился в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени маршала Конева. Затем несколько месяцев служил в мотострелковом полку в Прикарпатье. На войну попал одним из первых — в январе 1980-го.

Вне поля зрения

«Еще на Украине в октябре-ноябре 1979 года наш полк стал активно заниматься боевой подготовкой. Днем и ночью отрабатывали стрельбы. Я догадался, что скоро нас отправят в горячую точку.

Командиром полка был Игорь Пузанов, ныне генерал армии. В нем же служил и стал Героем Советского Союза Наби Акрамов. Поначалу мы располагались в Мазари-Шарифе. Бывали в Талукане, Кундузе и Файзабаде и часто участвовали в битвах. Я был командиром взвода и ездил на БМП-1.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Лейтенант Саламат Абдылдаев (нижний ряд, четвертый справа) и его взвод. Кундуз, 1980 год

Воевали моджахеды хорошо. Они знали каждый угол своей земли. В одном из боев, проходившем у реки, мы нейтрализовали почти всех врагов. Последний сделал вид, что сдается. Он был на другом берегу, поднял руки и двинулся по мелководью в нашу сторону. Когда до нас оставалось метров 150, вдруг рухнул на землю. Я выстрелил в его сторону. Он встал и как даст деру! Петляя, быстро скрылся из поля зрения», — вспоминает Саламат Буларович.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Саламат Абдылдаев (справа) с командиром роты на Афганской войне

В другой раз их БМП преследовала группу из 20 боевиков. Машина увязла на рисовом поле, и они с тремя солдатами погнались за моджахедами бегом. «Большую часть перебили, троих взяли в плен. Забрали их печати, штампы и полмиллиона афгани (тамошней валюты). За это меня наградили медалью «За отвагу». А вообще, отличившихся в первые годы войны поощряли нечасто. Позднее меня представляли к ордену Красной Звезды, но так и не вручили его», — продолжает рассказ он.

До 1985-го цензура запрещала открыто говорить об Афганской войне. Я писал родителям, что охраняю магазины и школы. Даже мой отец, трудившийся в военкомате, не знал, где я. Саламат Абдылдаев

Родные позывные

Боевая машина сильно дымила, и с операций они приезжали в саже. Глядели друг на друга и смеялись. «При въезде в полк встречал оркестр. Было ощущение, что возвращаешься домой. По утрам нас будили позывные радио «Маяк». Однажды спросонья обрадовался: «Неужели я дома?!».

Познакомился в Афганистане с местными кыргызами и с разрешения комбата давал нуждающимся лекарства. У них организм к антибиотикам не привык: только примут и уже ходят здоровые. Они жили там с рождения. Рассказывали, что были не прочь переехать в Кыргызстан и обращались к руководству республики с просьбой выделить им землю», — отмечает Саламат Абдылдаев.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Саламат Абдылдаев (третий справа) на Афганской войне

Понятным языком

Воевавшие в Афганистане с момента ввода войск были в определенном смысле первопроходцами. «Порой к нам приезжали специалисты с советских оборонно-промышленных предприятий.

Однажды офицеров собрали в палатке, и вошел человек в штатском. Представившись работником завода, он спросил, как нам воюется на БМП. Стали рассказывать, употребляя ненормативную лексику. Тут зашел командир полка. «Извините за опоздание, товарищ генерал», — обратился он к работнику завода. Мы обалдели и больше не могли произнести ни слова. «Зря пришли, — сказал генерал командиру полка. — Мы так откровенно беседовали».

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Саламат Абдылдаев (справа) с одним из офицеров на Афганской войне

Мнения военных о недостатках вооружения и обмундирования были важны промышленникам. Опираясь на них, они проектировали новые виды и совершенствовали старые. Так, например, появилась знаменитая форма «афганка», — говорит ветеран.

Слово офицера

За время службы в Афгане нашего собеседника дважды контузило. В первый раз БМП подорвалась на мине, но он легко отделался. Из-за второго случая у него по сей день проблемы со здоровьем.

«Двигаясь на операцию в Кундуз, наш взвод попал под обстрел. Последнее, что я запомнил, — как противник пальнул из гранатомета. Очнулся в госпитале. Мне рассказали, что снаряд попал в БМП, и она загорелась. Едва меня вытащили, взорвался боекомплект.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Одна из БМП, на которой Саламат Абдылдаев ездил в Афганистане

Один из этапов лечения проводил в Кой-Таше. Тогда-то отец и узнал, что я был в Афганистане. Он говорил, что не допустит моей повторной отправки туда. Но, подлечившись, я все равно поехал. Не мог обмануть солдат, которым обещал привезти зубные щетки и другие нужные вещи», — рассказывает Саламат Буларович.

Кто, если не мы

Последствия контузии давали о себе знать, и в августе 1981 года его отправили в СССР.

«Выходил из Афганистана с колонной. Только мы пересекли границу, как упали на советскую землю и стали ее обнимать. Многие плакали. Было грустно, что потеряли товарищей, и радостно, что выжили сами. С войны я вернулся другим человеком: стал сильнее ценить жизнь и мир.

Первое время служил в учебной дивизии Чебаркуля, готовившей для войны в Афганистане механиков-водителей и наводчиков-операторов. В 1982-м меня перевели в военкомат того же города, а оттуда в 1984-м — в Кыргызстан. Почти четверть века проработал военкомом в разных регионах республики. С 2010 года на пенсии.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Герой Советского Союза Даир Асанов (слева) и Саламат Абдылдаев в его бытность военкомом Ленинского района Бишкека

У меня шестеро детей. Один из сыновей продолжил семейную традицию и связал жизнь с Вооруженными силами. Он подполковник Военной прокуратуры», — продолжает Саламат Абдылдаев.

«Недавно, лежа в больнице и вспоминая умерших друзей, я спросил себя: «Зачем мы участвовали в Афганской войне?». И быстро ответил: «Кто, если не мы?!».

Вопрос, стоило ли СССР включаться в ту войну, звучит часто. В советское время его тоже задавали. Один дипломат говорил: «Ввести войска в Афганистан было ошибкой. Но и не вводить было нельзя».

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Ветераны Афганской войны Саламат Абдылдаев (слева) и Руслан Аушев (справа) на мемориальном мероприятии, 1999 год

В 1980-х знакомый офицер заявил мне: «Саламат, ты оккупант». Но когда в 1999 году начались Баткенские события, он извинился. Осознал, что, если бы мы тогда не вошли в Афганистан, террористы напали бы раньше и в гораздо большем количестве. «Как будем защищать страну?» — спросил тот офицер. Я сказал: «Как умеем. У тебя есть боевой опыт?». Он отрицательно покачал головой. Ветераны Афгана вступили в новый бой с моджахедами», — говорит собеседник.

Дружба без фальши

Ветеран держит связь со многими однополчанами. Часто гостят у него два казахстанца, с которыми был в экипаже БМП. «Недавно в больнице познакомился с ветераном, оказалось, в нашем полку был разведчиком. Немало сослуживцев живут на Украине. Такой крепкой дружбы, как у ветеранов, больше ни у кого не бывает. Мы столько пережили вместе!» — подчеркивает воин-интернационалист.

К сожалению, встречаются фальшивые ветераны. «Мы с генерал-полковником Абдыгулом Чотбаевым боремся с этим явлением. Изучаем архивы, общаемся с опытными офицерами и теми, чье участие в Афганской войне вызывает сомнение. Бывает, спросишь у человека, сколько врагов он уничтожил, и тот без тени скромности говорит, что 50. Или интересуешься, что видел при выезде из Афганистана, и он отвечает: «Плакат с надписью «Граница Советского Союза». С такими сразу все ясно.

Фото из архива Саламата Абдылдаева. Генерал-полковник Абдыгул Чотбаев (слева) и полковник Саламат Абдылдаев

За два года мы выявили около 200 лжеветеранов. Одна из причин их появления — желание получить прибавку к пенсии. Некоторые придумывают байки и бьют себя в грудь, рассказывая всем, что воевали. Хотя те, кто действительно воевал, зачастую предпочитают об этом не вспоминать», — заключил Саламат Буларович.

Вы можете прочитать статьи о ветеранах, приуроченные к предыдущим годовщинам вывода войск из Афганистана, за 2016, 2017 и 2018 годы.