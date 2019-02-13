Поручение по «Кабару» связано с экономией бюджетных средств

«Мое поручение о проведении пресс-конференций государственных органов только в агентстве «Кабар» связано с необходимостью экономить бюджетные средства. Речи об ограничении в доступе к информации нет», — заявила 24.kg вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, «Кабар» — национальный информационный центр, который предоставляет услуги всем госорганам бесплатно. Различные инсинуации на тему того, что ее поручение преследует цель давать информацию только «Кабару», не соответствуют действительности.

«Здесь не нужно додумывать. Поручение касается тех госорганов, у кого нет своего пресс-центра. У кого он есть, могут давать пресс-конференции у себя. Если другие СМИ готовы сотрудничать с нами на тех же условиях, что и «Кабар», мы будем только рады. Ни о каком отказе чиновников приходить на мероприятия других СМИ речи нет. Мы всегда рады участвовать и давать информацию», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

«Что касается сообщений о противоречии моего поручения Конституции и законам, мы проконсультируемся с юристами. Если они скажут, что нарушение есть, будем его устранять. Но я пока не вижу в поручении нарушений. Что касается целесообразности работы «Кабара», то я пока не готова комментировать вопрос. Перевод «Кабара» на самофинансирование — это тема для размышления. Мы над этим тоже будем задумываться», — заключила вице-премьер.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев написал на своей странице в Facebook о государственных расходах, которые, на его взгляд, являются неразумными и требуют рассмотрения. Среди перечисленного пункт, касающийся и государственных СМИ.

«613 миллионов сомов уходит из бюджета на государственные СМИ: ОТРК — 396 миллионов сомов, «ЭлТР» — 101 миллион сомов, областные телеканалы — 80 миллионов сомов, телеканал «МИР» — 34 миллиона сомов, ИА «Кабар» — 20 миллионов сомов. Это если считать округленно. Зачем нам столько государственных СМИ? Например, то же ИА «Кабар» не читает так много людей, зачем тратить на его содержание 20 миллионов сомов?» — задавался вопросом парламентарий.