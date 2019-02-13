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Общество

Поручение по «Кабару» связано с экономией бюджетных средств

«Мое поручение о проведении пресс-конференций государственных органов только в агентстве «Кабар» связано с необходимостью экономить бюджетные средства. Речи об ограничении в доступе к информации нет», — заявила 24.kg вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, «Кабар» — национальный информационный центр, который предоставляет услуги всем госорганам бесплатно. Различные инсинуации на тему того, что ее поручение преследует цель давать информацию только «Кабару», не соответствуют действительности.

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«Здесь не нужно додумывать. Поручение касается тех госорганов, у кого нет своего пресс-центра. У кого он есть, могут давать пресс-конференции у себя. Если другие СМИ готовы сотрудничать с нами на тех же условиях, что и «Кабар», мы будем только рады. Ни о каком отказе чиновников приходить на мероприятия других СМИ речи нет. Мы всегда рады участвовать и давать информацию», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

«Что касается сообщений о противоречии моего поручения Конституции и законам, мы проконсультируемся с юристами. Если они скажут, что нарушение есть, будем его устранять. Но я пока не вижу в поручении нарушений. Что касается целесообразности работы «Кабара», то я пока не готова комментировать вопрос. Перевод «Кабара» на самофинансирование — это тема для размышления. Мы над этим тоже будем задумываться», — заключила вице-премьер.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев написал на своей странице в Facebook о государственных расходах, которые, на его взгляд, являются неразумными и требуют рассмотрения. Среди перечисленного пункт, касающийся и государственных СМИ.

«613 миллионов сомов уходит из бюджета на государственные СМИ: ОТРК — 396 миллионов сомов, «ЭлТР» — 101 миллион сомов, областные телеканалы — 80 миллионов сомов, телеканал «МИР» — 34 миллиона сомов, ИА «Кабар» — 20 миллионов сомов. Это если считать округленно. Зачем нам столько государственных СМИ? Например, то же ИА «Кабар» не читает так много людей, зачем тратить на его содержание 20 миллионов сомов?» — задавался вопросом парламентарий.
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