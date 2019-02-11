Независимый союз журналистов призывает юриста Минкультуры отозвать иск

Члены общественного объединения журналистов Кыргызстана выступили в поддержку главного редактора газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой.

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Ранее юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова потребовала возбудить уголовное дело и обратилась в суд с иском против Лейлы Саралаевой, требуя выплатить 57 тысяч сомов и извиниться в правительственных газетах за пост в Facebook.

Независимый союз журналистов КР считает, что главный редактор газеты «Новые лица» звонила в Минкультуры в рабочее время и по вопросу, который представляет общественно значимую информацию.

«Кроме того, официальные разговоры между журналистами и чиновниками не представляют тайны, в противном случае СМИ перестали бы выполнять свои функции», — подчеркивают в общественном объединении.

Независимый союз журналистов Кыргызстана расценивает факт подачи иска в суд к журналистам как ограничение свободы слова.

«Подобные прецеденты мешают свободной журналистике, возвращают цензуру в СМИ и существенно ограничивают исполнение законов «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналистов». НСЖ призывает Кыял Кенжематову отозвать свое заявление», — заметили в организации.

Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева как главный редактор издания обязана предоставить экземпляры. Сама Кыял Кенжематова от комментариев отказалась. В Минкультуры пояснили: судится не ведомство, а юрист.