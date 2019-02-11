Юрист Минкультуры требует от журналиста извинений в правительственных газетах

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова требует от главного редактора газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой за пост в Facebook официальных извинений в правительственных изданиях. Об этом журналист рассказала 24.kg.

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По ее словам, Кыял Кенжематова отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально принесет извинения. Кроме того, юрист требует выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко и 42 тысячи сомов в виде покрытия расходов истицы на представителя ее интересов в суде.

Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева, как главный редактор издания, обязана предоставить экземпляры. Сама Кыял Кенжематова от комментариев отказалась. В Минкультуры пояснили: судится не ведомство, а юрист.