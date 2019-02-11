Юрист Минкультуры требует от журналиста извинений в правительственных газетах

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова требует от главного редактора газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой за пост в Facebook официальных извинений в правительственных изданиях. Об этом журналист рассказала 24.kg.
Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева, как главный редактор издания, обязана предоставить экземпляры. Сама Кыял Кенжематова от комментариев отказалась. В Минкультуры пояснили: судится не ведомство, а юрист.