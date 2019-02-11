13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ (105)

Юрист Минкультуры требует от журналиста извинений в правительственных газетах

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова требует от главного редактора газеты «Новые лица» Лейлы Саралаевой за пост в Facebook официальных извинений в правительственных изданиях. Об этом журналист рассказала 24.kg

Читайте по теме
57 тысяч сомов требует в суде с журналиста юрист Министерства культуры
По ее словам, Кыял Кенжематова отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально принесет извинения. Кроме того, юрист требует выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко и 42 тысячи сомов в виде покрытия расходов истицы на представителя ее интересов в суде. 

Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева, как главный редактор издания, обязана предоставить экземпляры. Сама Кыял Кенжематова от комментариев отказалась. В Минкультуры пояснили: судится не ведомство, а юрист.
Ссылка:
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
Судебный иск экс-спикера ЖК к журналистам. Завершена лингвистическая экспертиза
Директор кладбища отозвал материальные претензии к радио «Азаттык»
Иски экс-президента к СМИ. Верховный суд еще не проводил оценку принятых решений
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! добавляет бесплатные внесетевые минуты Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов