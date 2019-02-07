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Общество

Итоги Совбеза. В 2018 году по фактам коррупции возбуждено 288 уголовных дел

В 2018 году по фактам коррупции в Кыргызстане возбуждено 288 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Он подвел итоги заседания Совета безопасности от 8 февраля прошлого года, которое было посвящено борьбе с коррупцией.

По данным Дамира Сагынбаева, общая сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составляет 6 миллиардов 927 миллионов сомов.

«Девять уголовных дел направлены в суд, 10 на стадии завершения следственных действий. 82 должностным лицам предъявлено обвинение, 44 из них находятся под стражей», — сообщил он.
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