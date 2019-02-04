Рейсовые автобусы, следовавшие по маршруту Бишкек — Ташкент, не пустили в Казахстан. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

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Напомним, рейс приостановили 25 января из-за запрета на движение по территории Казахстана. Министерство транспорта и дорог Кыргызстана назвало решение незаконным. В конце прошлой недели стало известно, что стороны пришли к согласию и рейс возобновит работу.

«Нам сообщили, что можно снова ехать прямым рейсом. Но казахская сторона все равно не пропустила автобусы. На этот раз причиной отказа во въезде стало отсутствие оригинала разрешения на международные перевозки по территории Казахстана. Обычно мы получали такое разрешение по факсу. Такой бумаги было достаточно. Но теперь казахская сторона заявила, что пропустит автобусы только с оригиналами разрешений», — рассказал 24.kg один из водителей рейса.