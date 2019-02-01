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Общество

Автобусный рейс Бишкек — Ташкент возобновили

До согласования и утверждения нового расписания с 1 февраля 2019 года возобновили рейс Бишкек — Ташкент по ранее действовавшему маршруту. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

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По его данным, Минтранс проработал с Министерством инфраструктуры и развития Казахстана вопрос по транзитному проезду по территории РК автобуса Бишкек — Ташкент.

Стороны пришли к консенсусу по новому расписанию маршрута.

«До согласования и утверждения нового расписания с 1 февраля 2019 года рейсы Бишкек — Ташкент возобновили. Сейчас Министерство транспорта и дорог в оперативном порядке проводит согласование нового расписания маршрута с Узбекским агентством автомобильного транспорта», — сообщили в ведомстве.
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