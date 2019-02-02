Мэрия Бишкека вернула себе более 18 гектаров земельных участков

За последние три месяца мэрия Бишкека вернула в оперативное управление 18,8 гектара земельных участков, включая территории парковых зон. Об этом 24.kg сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

По его словам, муниципалитет проводит большую работу для возврата земли.

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«Мы провели инвентаризацию, выявили участки, переданные в аренду, но неосваиваемые. Участки стали предметом спекуляций. Получают в аренду бесплатно, а потом продают. По закону так нельзя, но сделки регистрировали. Мы сейчас это хотим остановить», — сказал мэр.

Азиз Суракматов добавил, что выявлены факты, когда суды узаконивали противоправные сделки с земельными участками.

«Например, компании получали участки под строительство дома на условиях передачи 10 процентов квартир муниципалитету для учителей, врачей, социально уязвимых слоев населения. Но потом обращались в суд, который разрешал не отдавать эти квартиры», — отметил мэр.

По словам градоначальника, сейчас муниципалитет участвует в 220 судебных разбирательствах.

«О расторжении аренды и изъятии участков в производстве 30 дел. Сейчас мы готовим еще около 100 исков», — отметил он.

Напомним, муниципалитет выиграл районный суд по иску о возврате имущественного комплекса коммунального предприятия «Бишкекский пассажирский автокомбинат».