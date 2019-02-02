14:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека вернула себе более 18 гектаров земельных участков

Фото из интернета. Мэрия Бишкека

За последние три месяца мэрия Бишкека вернула в оперативное управление 18,8 гектара земельных участков, включая территории парковых зон. Об этом 24.kg сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

По его словам, муниципалитет проводит большую работу для возврата земли.

Читайте по теме
В Бишкеке объявили мораторий на выделение земельных участков
«Мы провели инвентаризацию, выявили участки, переданные в аренду, но неосваиваемые. Участки стали предметом спекуляций. Получают в аренду бесплатно, а потом продают. По закону так нельзя, но сделки регистрировали. Мы сейчас это хотим остановить», — сказал мэр.

Азиз Суракматов добавил, что выявлены факты, когда суды узаконивали противоправные сделки с земельными участками.

«Например, компании получали участки под строительство дома на условиях передачи 10 процентов квартир муниципалитету для учителей, врачей, социально уязвимых слоев населения. Но потом обращались в суд, который разрешал не отдавать эти квартиры», — отметил мэр.

По словам градоначальника, сейчас муниципалитет участвует в 220 судебных разбирательствах.

«О расторжении аренды и изъятии участков в производстве 30 дел. Сейчас мы готовим еще около 100 исков», — отметил он.

Напомним, муниципалитет выиграл районный суд по иску о возврате имущественного комплекса коммунального предприятия «Бишкекский пассажирский автокомбинат». 
Ссылка:
просмотров: 2918
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека хочет повысить стоимость аренды земельных участков
500 миллионов сомов должны арендаторы земель. Можно было бы построить пять школ
Мэрия Бишкека взялась за должников — арендаторов городских земель
Активисты, защищающие права бишкекчан по земельным вопросам, дошли до омбудсмена
Кадамджай. Земельные участки. Противостояние
Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»
Мэрия Бишкека готова подумать о предоставлении земли под строительство школ
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат