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Общество

Бишкекскую автобазу продали частнику, но мэрия отсудила объект

Столичная мэрия выиграла районный суд по иску о возврате имущественного комплекса коммунального предприятия «Бишкекский пассажирский автокомбинат». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Напомним, 10 февраля 2010 года из-за банкротства предприятия специальный администратор Т.Д. Аширбаев продал гражданину Б.К. Турдубекову Бишкекский пассажирский автокомбинат.

В 2015-м чиновники обратились с исковым заявлением в суд о признании недействительным договора купли-продажи. По данным юристов мэрии, продажу произвели с грубым нарушением законодательства, а представители городских властей ранее не участвовали в судебных процессах по этому вопросу.

«В результате многочисленных судебных разбирательств 1 февраля 2019 года Октябрьский районный суд удовлетворил исковое заявление мэрии Бишкека и признал недействительным договор купли-продажи вышеуказанного имущественного комплекса и земельного участка», — сообщили в пресс-службе.

В комплекс входят складские помещения общей площадью 666,4 квадратных метра и производственные помещения площадью 8 тысяч 001 квадратный метр.

Стоимость определена сторонами в 9 миллионов 461 тысячу 025 сомов. 
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