«Безопасный город». Как защитят персональные данные автовладельцев

Читатели 24.kg интересуются, как защитят персональные данные автовладельцев при рассылке «писем счастья» в рамках проекта «Безопасный город».
По их словам, в тендере на рассылку постановлений о нарушении Правил дорожного движения участвуют частные компании.
«В техническом задании в описании услуги указано, что производятся прием и обработка персональных данных адресата. Неизвестно, как защитят информацию персонального характера», — интересуется читатель.
В техзадании не указаны требования к конфиденциальности.
Напомним, заявки на участие в тендере подали семь компаний. ГУОБДД МВД КР на рассылку писем заложило 105 миллионов 102 тысячи сомов. Планируется разослать 13 миллионов 137 тысяч 750 постановлений.