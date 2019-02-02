«Безопасный город». Как защитят персональные данные автовладельцев

Читатели 24.kg интересуются, как защитят персональные данные автовладельцев при рассылке «писем счастья» в рамках проекта «Безопасный город».

По их словам, в тендере на рассылку постановлений о нарушении Правил дорожного движения участвуют частные компании.

«В техническом задании в описании услуги указано, что производятся прием и обработка персональных данных адресата. Неизвестно, как защитят информацию персонального характера», — интересуется читатель.

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По Закону «Об информации персонального характера» при обработке персональных данных обработчик обязан исключить доступ посторонних лиц к оборудованию, препятствовать самовольному чтению, копированию, изменению или выносу носителей.

В техзадании не указаны требования к конфиденциальности.

Напомним, заявки на участие в тендере подали семь компаний. ГУОБДД МВД КР на рассылку писем заложило 105 миллионов 102 тысячи сомов. Планируется разослать 13 миллионов 137 тысяч 750 постановлений.