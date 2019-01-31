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Общество
Сюжет: Безопасный город (155)

«Безопасный город». Семь компаний готовы рассылать «письма счастья» нарушителям

Семь компаний готовы рассылать «письма счастья» нарушителям Правил дорожного движения. Об этом сообщил портал государственных закупок.

ОсОО «Некст Принт» оценило рассылку постановлений в 65,6 миллиона сомов, Oreta Group — в 88 миллионов сомов, «Алтай импэкс» — в 72,2 миллиона сомов, AlTERNATIVA TRADE — в 97,6 миллиона сомов, «Алтын Принт» — в 95,9 миллиона сомов, Print Express — в 64,6 миллиона сомов, «Принт медиа» — в 72,2 миллиона сомов.

ГУОБДД МВД КР на рассылку писем заложило 105 миллионов 102 тысячи сомов. Планируется разослать 13 миллионов 137 тысяч 750 постановлений.

ГП «Кыргызпочтасы» совместно с центром мониторинга ГУОБДД МВД КР будут осуществлять технический контроль и испытания.

Победитель тендера должен отвечать за сохранность заказного отправления и исполнять услуги вне зависимости от количества составленных протоколов.
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