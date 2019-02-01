Внедорожник Минздрава. В общественном совете разбираются, на чьем он балансе

На балансе автобазы Министерства здравоохранения нет внедорожника, который стоит в гараже управделами президента и правительства. Об этом 24.kg сообщила председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Нурхан Жумабаева.

Она отметила, что проводит мониторинг работы автобазы Минздрава.

Читайте по теме После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства

«У меня есть список всех машин, которые стоят на балансе автобазы. И в нем этого автомобиля нет. Машину передали 27 декабря 2018 года управделами президента и правительства», — сказала она.

Нурхан Жумабаева добавила, что не понимает, для чего покупать такую дорогую машину. Чтобы потом отдать?

«При приобретении машины Минздрав обосновывал, что она будет служить ведомству. Какая необходимость передавать автомобиль или вообще в этом случае покупать? Можно было купить шприц-ручки или создать условия в родильных домах. Если есть обоснование, что надо купить машину, она должна служить Минздраву», — отметила она.

По мнению Нурхан Жумабаевой, Министерство здравоохранения вводит общественность в заблуждение, когда говорит, что передача состоялась на основе правительственного постановления.

Читайте по теме В Минздраве рассказали, для кого купили дорогие внедорожники

«Автомобиль не подходит под это постановление, потому что закуплен не для секретариата или руководства проекта, а для самого ведомства», — сказала она.

Нурхан Жумабаева добавила, что общественный совет не мог месяц получить тендерную документацию.

«Директор проекта ссылалась на то, что передавать документы ей не разрешает руководство. Вчера вечером их нам передали. Мы их изучим, привлечем экспертов, другие общественные советы. Мы должны до конца понять цель закупки и вернуть средства Минздрава ведомству», — отметила она.

В рамках проекта «Финансирование на основе результатов» (ФОР) Минздрав приобрел два дорогих внедорожника RAV-4 ($42 тысячи) и Toyota LC ($59 тысяч). Руководитель ведомства Космосбек Чолпонбаев отметил, что их купили для экспертов, чтобы они могли выезжать в регионы для оценки медицинских учреждений. Одну машину передали подразделению ФОМС по Таласской области, вторую — в оперативное управление управделами президента и правительства, но она на балансе Минздрава. Вопрос о целесообразности приобретения дорогих внедорожников подняли депутаты Жогорку Кенеша.