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Общество

Скандал с реанимобилями. Кыргызстан остался без машин

Скандал с реанимобилями подошел к логическому завершению. Накануне в Минздраве состоялось последнее заседание по данному вопросу.

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«Принято решение написать письмо-претензию поставщику с требованием вернуть полученные 80 процентов аванса, забрать машины на переделку и перекомпоновку. Машины в таком виде принимать однозначно не будут. Сейчас юристы готовят претензии», — сообщил 24.kg руководитель группы по приемке автомобилей, главный врач Центра экстренной медицинской помощи Бишкека Искендер Шаяхметов.

Германия выделяла Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017 года. Автомобили растаможили только в декабре, однако до сих пор ни одну карету скорой помощи так и не ввели в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что 8 из 15 автомобилей все-таки можно принять после устранения недостатков.

Начальник Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Самат Тойматов, летавший на предотгрузочную проверку автомобилей в ОАЭ в сентябре 2017-го, уволен.
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