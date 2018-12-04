Министерство транспорта определило стоимость проезда по платным дорогам

Министерство транспорта Кыргызстана определило стоимость проезда по платным дорогам. Расчеты озвучены сегодня на круглом столе.

Проезд по платным дорогам легкового автомобиля для перевозки пассажиров, имеющего не боле 8 мест, составит 0,57 сома за километр пробега по платному участку. Автобусы и микроавтобусы с массой не более 5 тонн будут платить 1,14 сома за километр, более 5 тонн — 2,85 сома за километр.

Грузовые, специальные автомобили, тягачи с массой более 3,5 тонн будут платить 2 сома за километр, более 12 тонн — 6,84 сома, более 25 тонн — 14,25 сома.

Введение платы за проезд по дороге поможет снизить загруженность. Будет установлен справедливый подход к пользованию дорогами. Те, кто пользуются конкретной дорогой, будут платить за ее использование.