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Общество

Брата чиновника сняли с и.о главы аэропорта «Манас» спустя несколько часов

Спустя несколько часов после отставки Эмира Чукуева с поста руководителя ОАО «Международный аэропорт «Манас» и назначения исполняющим обязанности главы компании родного брата чиновника из правительства — Абдималика Бусурманкулова — в Фонде по управлению госимуществом поспешили отказаться от решения и приняли другое.

По данным пресс-службы ФУГИ, совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» провел внеочередное заседание. По его итогам Эмир Чукуев освобожден от занимаемой должности председателя правления ОАО по собственному желанию.

По информации ФУГИ, исполняющим обязанности теперь назначен член правления ОАО «МАМ» Мирлан Бегалиев.

Накануне вечером собственные источники 24.kg назвали совсем другую кандидатуру на и.о. председателя правления — Абдималика Бусурманкулова. Его брат, Эмилбек Бусурманкулов, работает заместителем руководителя аппарата правительства, заведующим отделом организационной работы и территориального управления. В самом аэропорту «Манас» эту информацию подтвердили. Однако сегодня утром работники компании, как и журналисты, ознакомились уже с другим решением ФУГИ.
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