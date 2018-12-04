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Общество

Родственные связи. Брат и.о. главы аэропорта «Манас» работает в аппарате кабмина

Брат исполняющего обязанности председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» работает в аппарате правительства. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

И.о. председателя правления ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов для аэропорта не новичок. До назначения на должность он работал директором Дирекции инфраструктурного развития.

Но интересно другое. Его брат, Эмилбек Бусурманкулов, является заместителем руководителя аппарата правительства, заведующим отделом организационной работы и территориального управления. Он был заместителем главы аппарата кабмина с июня 2017 года по март 2018-го. Тогда распоряжением премьер-министра Сапара Исакова его сняли. Но уже в апреле 2018-го Эмилбека Бусурманкулова вновь назначили на должность заместителя руководителя аппарата правительства.

Братья Бусурманкуловы — уроженцы села Кара-Кулджа Ошской области. Там же родился и президент  Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, накануне председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев подал в отставку. Совет директоров компании принял его заявление. Исполняющим обязанности главы ОАО «МАМ» назначили Абдималика Бусурманкулова.

Основным акционером ОАО «МАМ» является Фонд по управлению госимуществом. Ему принадлежит 79,1 процента акций компании. Еще 8,5 процента акций принадлежат Социальному фонду, а остальные 12,4 процента — физическим и юридическим лицам.
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