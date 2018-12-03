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Общество

В аэропорту «Манас» сменился руководитель. Эмир Чукуев подал в отставку

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт Манас» Эмир Чукуев подал в отставку. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Сегодня совет директоров ОАО «МАМ» в экстренном порядке собрался на внеочередное заседание. По его итогам Эмир Чукуев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен директор Дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

Отметим, что именно при Эмире Чукуеве ОАО «Международный аэропорт «Манас» добился наиболее значимых результатов в работе. Значительно выросли пассажиропоток и объем перевозок грузов, активно велись работы по модернизации аэропортов страны.

Эмир Чукуев пока недоступен для комментариев.
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