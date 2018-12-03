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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (112)

Закрыть бани, проверить вулканизации. Как в Бишкеке предлагают победить смог

Главы районных администраций Бишкека отчитались перед мэром столицы о проверке саун и бань. Они отметили, что есть факты, когда для топки использовали старые шины и остатки швейного производства.

«Надо создавать районные штабы и проводить рейды. Может, вообще на зиму закрыть бани? Надо проверить и вулканизации на предмет продажи покрышек. Работайте с участковыми, собирайте информацию, что жгут и когда. Если они вам не помогут, никто не поможет. Подключайте все службы, приглашайте СМИ. Кто нарушит, надо останавливать. Надо отслеживать процесс топки», — заявил градоначальник.

На совещании заметили, что у многих машин нет катализаторов, что сказывается на загрязнении воздуха. «Совместно с ГУОБДД и Госэкотехинспекцией нужно проводить контрольные замеры. Надо выявлять такие машины и отправлять владельцев устанавливать катализаторы», — предложил Азиз Суракматов.

Представитель ГИЭТБ сказал, что необходимо не менее 20 газоанализаторов, но оборудования нет.

Вице-мэр Максим Ситников отметил, что надо вернуть обязательное прохождение техосмотра. Однако Азиз Суракматов с предложением не согласился, подчеркнув, что люди не хотят проходить его, и предложил рассмотреть вариант установки катализаторов.
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