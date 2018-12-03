Судья, по вине которого слепой поэт отсидел в СИЗО, отделался выговором

Судья Верховного суда Арзыбек Акыев вместо привлечения к уголовной ответственности получил выговор от дисциплинарной комиссии Совета судей. Об этом сообщает Институт общественного анализа.
По его данным, ранее Генеральная прокуратура возбудила в отношении Арзыбека Акыева, Качикея Эсенканова и Каныбека Бокоева уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Превышение должностных полномочий», «Халатность» и «Незаконное задержание или заключение под стражу» УК КР. Именно эти члены судейской коллегии ВС КР санкционировали арест слепого поэта Темирлана Ормукова.
Двадцать пятого августа 2017 года районным судом в ходе рассмотрения уголовного дела в связи с неявкой Темирлана Ормукова в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу сроком на один месяц. Это постановление оставлено в силе судом второй инстанции.
Решение двух судов Темирлан Ормуков обжаловал в надзорном порядке в Верховном суде. Но 29 марта 2018 года он был задержан на месяц. Шестого апреля 2018 года надзорная жалоба вместе с уголовным делом поступила в Верховный суд, где не была рассмотрена в установленный УПК срок. А должностные лица Бишкекского СИЗО-1 незаконно содержали Ормукова под стражей 12 дней.
Сама надзорная жалоба была рассмотрена Верховным судом лишь 14 мая 2018 года, то есть уже после освобождения слепого поэта.
В Институте общественного анализа отмечают, в результате противоправных действий судей ВС КР и работников СИЗО-1 были нарушены конституционные права гражданина на свободу.
Сам Арзыбек Акыев считает, что требования ГП КР привлечь его к уголовной ответственности необоснованны, поскольку он предупредил свое судейское руководство, что будет в командировке, поэтому не по его вине подследственный провел в СИЗО-1 лишние дни. Члены комиссии посчитали объяснение Арзыбека Акыева достаточным для того, чтобы судья получил всего лишь выговор.
Глава Института общественного анализа Рита Карасартова заявила 24.kg, что это решение комиссии неправомерно и подрывает намерения Генпрокуратуры провести расследование по факту допущенных судьей нарушений.
«Мы изучим решение дисциплинарной комиссии Совета судей. Судья должен ответить по закону, он нарушил УПК», — добавила Рита Карасартова.