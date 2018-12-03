Лжеврач продолжает калечить кыргызстанцев. Силовики и Минздрав бессильны

В Министерстве здравоохранения отреагировали на критику СМИ в связи с тем, что лжеврач Хашим Зайналиев продолжает наносить непоправимый вред здоровью кыргызстанцев.

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В ведомстве напомнили, что неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой прекратить незаконную деятельность «лекаря».

Пятого июля 2016 года зарегистрирован случай смерти больной в возрасте 56 лет, находившейся на лечении у Хашима Зайналиева. В тот же день службой скорой медицинской помощи передано сообщение о случае смерти в ГУВД Бишкека.

Хашим Зайналиев, не имеющий медицинского образования, ведет незаконную деятельность без лицензии Минздрава КР.

По факту смерти было проведено служебное расследование и материалы переданы в Генеральную прокуратуру, МВД, ГУВД Бишкека, ГСБЭП, ГКНБ. Затем по факту смерти возбудили уголовное дело. Но оно прекращено в октябре 2016 года. Причины неизвестны.

В конце октября 2016 года во все силовые структуры Минздравом вновь направлены материалы о незаконном врачевании Хашима Зайналиева.

Комиссия из представителей Минздрава, ГУВД, Департамента здравоохранения Бишкека, Национального центра онкологии выезжала к лжеврачу. Однако больные, находящиеся у него на лечении, отказались от госпитализации.

В октябре 2016-го было вновь возбуждено уголовное дело в отношении Хашима Зайналиева по статье 122 УК КР «Незаконное врачевание». Чем закончилось расследование — неизвестно.

В 2017 году Минздравом поданы исковые заявления о закрытии заведения знахаря в Первомайский районный суд Бишкека. Чем закончились суды — неизвестно. Хашим Зайналиев по-прежнему продолжает свою лжеврачебную деятельность.

В декабре 2018-го Минздрав вновь обратился в Генеральную прокуратуру, МВД, ГКНБ, ГНС. Ведомство просит оказать содействие по привлечению к ответственности лжеврача и закрытию его «медцентра».

Знахарь Хашим Зайналиев, известный как Хашим Кок-Джарский, продолжает свое врачевание. На днях в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии поступила девочка. Она находится в тяжелом состоянии.

Называющий себя целителем вводил ребенку с онкологическим заболеванием неизвестные препараты, приготовленные по собственному рецепту.