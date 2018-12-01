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Общество

Первый день зимы Бишкек встретил снегопадом. Фоторепортаж

Зима в столицу Кыргызстана пришла не только по календарю, но и в реальности. Накануне всю ночь в Бишкеке сыпал снег и сильно похолодало.

Сегодня с утра город практически безлюден. Да и субботнее утро вполне располагает к тому, чтобы воздержаться от прогулок и поездок по морозу и понежиться подольше в кровати.

Ранним утром на остановках практически нет людей. Да и машин в городе совсем мало. Даже намека на пробки нет — раздолье!

А те водители, кто все-таки выехал на улицы, двигаются крайне медленно. Да-да, не первые снегопад и похолодание, но многие наши автолюбители до сих пор не сменили резину с зимней на летнюю.

Вчера до поздней ночи «Тазалык» чистил дороги от снега. Правда, на них он все-таки остался. Зато большинство улиц столицы посыпано песком, так что ехать по дорогам можно хоть и не быстро, но вполне комфортно.

Сегодня с 6.00 «Тазалык» начал чистить от снега тротуары и остановки.

А вот кто радуется от души, так это горнолыжные базы, которые в этом году смогли открыть сезон катания на лыжах и сноубордах гораздо раньше, чем в прошлом.
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