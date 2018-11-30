Родственники мужчины, разбившего инсталляцию «Я люблю Бишкек», оплатили ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, фирма-изготовитель ОсОО «Линдл» оценила восстановительную стоимость инсталляции в 60 тысяч сомов. Близкие мужчины полностью оплатили ущерб, в ближайшее время инсталляцию восстановят и вернут на прежнее место.

Напомним, инсталляцию испортили 15 ноября. По горячим следам вандала задержали сотрудники УВД Ленинского района. Им оказался мужчина 1991 года рождения, уроженец Нарынской области.

Возбуждено дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества» УК КР, подозреваемого водворили в СИЗО № 1 Бишкека.