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Общество

В столице задержали вандала, испортившего инсталляцию «Я люблю Бишкек»

В столице Кыргызстана задержан подозреваемый в уничтожении инсталляции «Я люблю Бишкек». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, инсталляция на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии испорчена примерно в 02.00. По горячим следам участковый задержал мужчину 1991 года рождения, уроженца Нарынской области.

«Сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» оценивают причиненный ущерб и возможность восстановления конструкции», — отметили в муниципалитете и призвали бережно относиться к муниципальному имуществу.
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