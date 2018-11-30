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Общество

Евросоюз облегчит условия получения шенгенской визы для кыргызстанцев

«Евросоюз готовит новый визовый кодекс, который должен помочь устранить некоторые сложные бюрократические процессы», — заявил сегодня журналистам специальный представитель ЕС по Центральной Азии, посол Петер Буриан.

По его словам, в Евросоюзе надеются, что это послужит активизации человеческих контактов. Но при этом в Евросоюзе не скрывают, что вопросы визовых и безвизовых отношений все еще чувствительны для ЕС с точки зрения нелегальной миграции.

«Безвизовый режим — это важно. Мы рады, что Кыргызстан так гибко подходит к вопросу. Мы тоже чувствуем ответственность за доступ ваших молодых людей к путешествиям в Европу. Мы об этом говорим в рамках наших переговоров о новом соглашении. Коммуникация между людьми важна для взаимопонимания, понимания наших ценностей. Мы хотим посмотреть, как можно облегчить визовые отношения и путешествия для молодых людей, ученых, бизнесменов, которые хотят поехать в Европу с хорошими намерениями», — заключил Петер Буриан.
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