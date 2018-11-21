Более 382 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на покупку автобусов

На приобретение новых автобусов на метане столичный муниципалитет планирует потратить 382 миллиона 576 тысяч 999 сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

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В цену автобусов входят и запасные части (не менее 3 процентов от стоимости), и расходы, связанные с доставкой техники. Поставщик должен поставить автобусы в течение 90 календарных дней. Допускается месячная задержка в случае объективных причин.

Муниципалитет оговаривает и предоставление гарантийного обслуживания в течение года или пробега в 100 тысяч километров.

«Продавец должен быть производителем или официальным дилером завода-изготовителя, либо предоставить авторизацию от завода-изготовителя, иметь соответствующий опыт поставки транспортных средств не менее трех лет», — указано на портале.

На приобретение автобусов в бюджете города на 2018 год заложено более 380 миллионов сомов. В 2017-м на их покупку власти закладывали 103 миллиона. При этом почти половина автобусного парка Бишкека подлежит списанию. В октябре мэр столицы Азиз Суракматов поручил пересмотреть тендерную документацию на приобретение новых автобусов.