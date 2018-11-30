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Общество

Милиция проверит знахаря. Заявления от пострадавших нет

Сотрудники ГУВД Бишкека проверят второй раз деятельность знахаря Хашима Зайналиева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, собраны все материалы и назначена экспертиза. Но родители пострадавшей (речь о девочке) заявление в милицию не писали.

Накануне стало известно, что лекарь вновь занялся врачеванием. В итоге его пациентка, больная раком девочка, поступила в детское отделение Национального центра онкологии и гематологии в очень тяжелом состоянии. Медики не могут понять, что за препараты вводил ребенку шаман, но они спровоцировали рост раковых клеток и увеличение печени и селезенки.

В прошлом году в отношении Хашима Зайналиева возбуждали уголовное дело, но закрыли ввиду отсутствия состава преступления.

В этот раз в милиции также не утверждают, что Хашима Зайналиева привлекут к уголовной ответственности. Пострадавшие от «лечения» обращаются к нему добровольно и претензий потом не предъявляют.
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