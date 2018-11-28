Бишкекский горкенеш передумал покупать фотоаппарат за 250 тысяч сомов

В Бишкекском городском кенеше передумали покупать фотоаппарат за 250 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На нем указано, что тендер отменен.

В технических характеристиках были указаны параметры для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках. Эта модель относится к аппаратуре для профессионалов.

Существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой.

В БГК пояснили, что тендер отменили после того, как 24.kg указало на ошибки в тендерной документации. Будет ли объявлен новый конкурс, пока неизвестно.