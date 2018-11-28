21:43
USD 69.85
EUR 79.02
RUB 1.05
Общество

Бишкекский горкенеш передумал покупать фотоаппарат за 250 тысяч сомов

В Бишкекском городском кенеше передумали покупать фотоаппарат за 250 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На нем указано, что тендер отменен.

В технических характеристиках были указаны параметры для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках. Эта модель относится к аппаратуре для профессионалов.

Существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой.

В БГК пояснили, что тендер отменили после того, как 24.kg указало на ошибки в тендерной документации. Будет ли объявлен новый конкурс, пока неизвестно.
Ссылка:
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Три компании готовы продать ловушку для перехвата информации с сотовых телефонов
Мэрия Кемина вновь покупает молельный ковер в мечеть
В БГК объяснили, зачем покупают фотоаппарат за 250 тысяч сомов
Бишкекский горкенеш намерен купить фотоаппарат за 250 тысяч сомов
Полпред Чуйской области уверяет, что при закупке кресел закон не нарушали
Руководству Чуйской области понадобились новые кожаные кресла
Таможенники построят себе футбольное поле за 2,7 миллиона сомов
Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают чиновники
Жайылский район зарос коноплей. Местные власти ищут сенокосилку
Игры кочевников. Во сколько обойдется аренда юрт для этно-городка Кырчын
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
В&nbsp;Бишкеке задержали Александра Рябушкина В Бишкеке задержали Александра Рябушкина
Бизнес
Оплачивайте более 300 услуг в&nbsp;терминалах MegaCom Оплачивайте более 300 услуг в терминалах MegaCom
Осталось 2&nbsp;дня, чтобы получить до&nbsp;5&nbsp;700 сомов в&nbsp;магазинах O!Store Осталось 2 дня, чтобы получить до 5 700 сомов в магазинах O!Store
Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства Горнодобывающая отрасль просит поддержки правительства
Школьники узнают, как обезопасить себя в&nbsp;интернете и&nbsp;бороться с&nbsp;мошенничеством Школьники узнают, как обезопасить себя в интернете и бороться с мошенничеством