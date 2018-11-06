10:19
USD 69.84
EUR 79.50
RUB 1.06
Общество

Бишкекский горкенеш намерен купить фотоаппарат за 250 тысяч сомов

Бишкекский городской кенеш объявил тендер на покупку фотоаппарата за 250 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Технические характеристики указаны для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках.

В комплекте к фотоаппарату должны быть флеш-карта на 64 гигабайта, вспышка, сумка и штатив.

Фотоаппарат из самой дорогой категории — «Камеры для профессионалов». Рюкзак, указанный в приложении, в интернет-магазине можно купить за $90, штатив — за $30, фотоаппарат — за $2 тысячи 870.
Ссылка:
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Полпред Чуйской области уверяет, что при закупке кресел закон не нарушали
Руководству Чуйской области понадобились новые кожаные кресла
Таможенники построят себе футбольное поле за 2,7 миллиона сомов
Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают чиновники
Жайылский район зарос коноплей. Местные власти ищут сенокосилку
Игры кочевников. Во сколько обойдется аренда юрт для этно-городка Кырчын
«Срочно нужен говновоз». Ошский центр наркологии занят поисками спецтранспорта
Мэрии Бишкека понадобились золотые значки
Сквер Борцам революции в Бишкеке подсветят за 6,5 миллиона сомов
Изготовление билетов для Всемирных игр кочевников обойдется в 2 миллиона сомов
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело ребрендинг и&nbsp;представило новое позиционирование ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование
Полезные команды MegaCom на&nbsp;все случаи Полезные команды MegaCom на все случаи
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию