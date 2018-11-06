Бишкекский горкенеш намерен купить фотоаппарат за 250 тысяч сомов

Бишкекский городской кенеш объявил тендер на покупку фотоаппарата за 250 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Технические характеристики указаны для фотоаппарата Canon, что является нарушением закона о госзакупках.

В комплекте к фотоаппарату должны быть флеш-карта на 64 гигабайта, вспышка, сумка и штатив.

Фотоаппарат из самой дорогой категории — «Камеры для профессионалов». Рюкзак, указанный в приложении, в интернет-магазине можно купить за $90, штатив — за $30, фотоаппарат — за $2 тысячи 870.