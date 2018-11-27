Смог в Бишкеке. Минсельхоз нашел решение проблемы

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана нашло решение проблемы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Ведомство внесло в Жогорку Кенеш закон о биотопливе. Минсельхоз уверен, что в республике можно производить 40 миллионов кубометров биоэтанола. Он может стать новым видом топлива. Благодаря ему можно уменьшить вредные выбросы в атмосферу и снизить цены на бензин.

На 12-17 процентов можно снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух благодаря биоэтанолу.

Производить новый вид топлива предлагают из свекличной патоки на базе Кара-Балтинского спиртового завода. Это не только даст работу сотрудникам предприятия, но и около 125 миллионов сомов в год бюджету страны.