Всего два врача. Дети ждут осмотра в приемном блоке инфекционной больницы часами

В Республиканской инфекционной клинической больнице в последние дни большие очереди. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, например, вчера ночью в приемном блоке стационара родители с детьми, у которых была высокая температура, ждали своей очереди часами.

«Здесь в основном дети. Почти все с высокой температурой. Некоторые ждут очереди три часа. Двое медиков слишком медленно осматривают больных», — говорит человек за кадром.

Другая пациентка пожаловалась на двух сонных медсестер.

«Ничего не объясняют и не принимают», — возмущается она.

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