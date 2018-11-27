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Общество
Сюжет: Белизгейт (56)

Генпрокуратура отказалась возбудить уголовное дело против Абдиля Сегизбаева

Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом журналистам сообщил лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов после заседания комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Комитет в закрытом режиме рассмотрел вопрос о «Белизгейте».

По словам Алмамбета Шыкмаматова, на заседании заместитель генпрокурора сообщил, что в отношении Абдиля Сегизбаева дело не возбуждено.

«Фракция «Ата Мекен» еще в сентябре обратилась в Генеральную прокуратуру рассмотреть ответственность Абдиля Сегизбаева в деле «Белизгейта». Теперь узнаем, что в надзорном органе решили не возбуждать дело. Это говорит о вопиющем факте беззакония. Ведь Абдиль Сегизбаев на глазах шести миллионов граждан совершил преступление, использовав поддельные документы. Это 352-я статья Уголовного кодекса», — заявил нардеп.
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