Итоги курултая. Уголовного дела против Атамбаева намерены добиться делегаты

Делегаты прошедшего в Бишкеке 24 ноября курултая оппозиции обвиняют экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в предательстве идеалов апрельской революции и узурпации власти. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По их словам, участники первой масштабной встречи намерены пошагово исполнить все пункты резолюции. В частности, добиться от Генпрокуратуры возбуждения уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева, а от парламента — принятия закона о лишении бывшего главы государства статуса неприкосновенности.

Экс-полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев считает, что нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову досталась развращенная система управления. Однако деятельность преемника СДПК в течение года участники курултая оценили удовлетворительно.

Но мы не должны дать Сооронбаю Жээнбекову превратиться в дракона. Эмильбек Каптагаев

Участники пресс-конференции заявляют, что курултай достиг своих целей. Второй форум они планируют провести в апреле 2019 года.