Кафе в цирке не будет. Администрация о детской студии для малоимущих

В государственном цирке продолжаются дискуссии относительно детской студии для детей из малообеспеченных семей. Юрист цирка Елена Гайворонская и заместитель директора Дарья Кусейинова дали 24.kg пояснения по этому поводу. Они опровергли высказывания директора студии Оксаны Ивлиевой и тренеров — ведущих артистов цирка Светланы Ашировой и Анарбека Айталиева.

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По словам Елены Гайворонской, на основании приказа от 15 июля в связи с истечением срока действия лицензии работа студии де-юре приостановлена, но де-факто занятия продолжаются. Детей на улицу не выгоняют, и на месте студии открывать кафе не планируется. Сейчас администрация цирка и глава студии по распоряжению Министерства культуры, информации и туризма разрабатывают положение о студии.

«Никакого кафе там быть не может в принципе. Это единственный спортивный большой зал для тренировок. Цирк заинтересован в сохранении студии, поскольку это единственное место в стране, где ребенок может получить цирковые навыки», — сказала Елена Гайворонская.

Она утверждает, что артисты провели собрание и высказали свое мнение, какой они хотят видеть студию. «Артисты не хотят, чтобы она работала в прежнем формате, когда туда набирают только малышей. К тому же у нас нет штатных единиц тренеров. Светлана Аширова и Анарбек Айталиев — артисты цирка, а не тренеры студии. То есть нам надо разработать новое положение и представить его на утверждение в Министерство культуры», — подчеркнула Елена Гайворонская.

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Отвечая на вопрос относительно зала для занятий артистов, который сдали под кафе, заместитель директора Дарья Кусейинова пояснила, что решение об этом принято еще в конце 1990-х годов, и не директором Курмангазы Исанаевым, а его предшественником.

«Курмангазы Исанаев, напротив, не дал цирк приватизировать по кусочкам, как задумал прежний директор. Он вернул на баланс цирка гостиницу, где жили совершенно посторонние, не относящиеся к цирку люди. Что касается нарушений по заключению договоров об аренде, их с нашей стороны нет. Мы же объявляем тендер, как только помещение освобождается, а потом ФУГИ утверждает реестровый номер. Цирк — государственное предприятие, и мы не можем по закону распоряжаться его территорией. А все заявления, что руководство цирка нарушает закон, беспочвенны», — подчеркнула Дарья Кусейинова.

Мы ежеквартально сдаем отчеты, и никаких нареканий к нам со стороны ФУГИ и Счетной палаты нет. Дарья Кусейинова

Юрист Елена Гайворонская добавила, что все разъяснения и по кафе, и по детской студии направлены в парламент. Сегодня комитет по социальной политике Жогорку Кенеша рассмотрит данный вопрос.