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Общество
Сюжет: Пожары на Ошском рынке (85)

Собрание пострадавших от пожара продавцов на Ошском рынке приняли за митинг

Пострадавшим от пожара продавцам рынка «Берекет», расположенного на Ошском базаре, предоставят места в новом торговом центре уже в декабре. Об этом 24.kg сообщил аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

По его словам, сегодня администрация рынка встречалась с торговцами, которые пострадали после пожара.

«Официально пострадавших 308 человек. Сейчас они размещены на улице Кулиева, а также перед зданием рынка «Берекет Гранд». В декабре на месте сгоревшего рынка откроют здание торгового центра с двумя этажами подземной парковки. Все пострадавшие переедут торговать туда», — сказал Нурдин Тынаев.

Читатели 24.kg прислали в редакцию фото собрания, горожане приняли его за митинг из-за якобы закрытия нескольких торговых мест.

Напомним, 13 апреля на Ошском рынке произошел третий с начала 2018 года пожар. Общая площадь возгорания составила 5 тысяч 412 квадратных метров. Торговцы не раз выходили на митинги с требованием восстановить им рабочие места и компенсировать ущерб. Столичная мэрия выплатила пострадавшим по 10 тысяч сомов. Арестованных директора рынка «Берекет» и сотрудника, ответственного за пожарную безопасность, позже отпустили под домашний арест.
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