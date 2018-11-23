Детям здесь не рады. Почему пытаются закрыть студию для малоимущих при цирке

Ситуация в государственном цирке заинтересовала депутатов парламента. Народные избранники озаботились судьбой студии для малоимущих детей.

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Член фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева заявила, что к ней обратились родители подростков, занимающихся в студии, и пожаловались, что курсы циркового искусства закрывают, а помещение администрация цирка планирует отдать под кафе.

Справедливости ради отметим, в цирке действительно каждый квадратный метр сдан в аренду. А на месте зала, где должны тренироваться артисты, расположилась чайхана.

Пожалейте детей

Детская студия при государственном цирке существует уже 10 лет. За эти годы ее выходцы сдали 27 номеров. Сейчас в ней занимаются 20 детей.

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«Научиться ловко жонглировать булавами, делать шпагат в воздухе или смешить до слез публику может научиться практически любой. Главное — раскрыть потенциал ребенка, понять, что ему ближе, — акробатика или клоунада», — рассказывает директор студии Оксана Ивлиева.

Детей принимают на курсы с семи лет. С ребятами занимаются ведущие артисты манежа Анарбек Айталиев и Светлана Аширова.

Тренеры вкладывают в воспитанников душу. Вы бы видели, с какими горящими глазами дети бегут на занятия! Я отдала свою дочку Вику в мае. А летом вышло протокольное поручение Министерства культуры, информации и туризма, запрещающее прием детей. Светлана Винникова, мама одной из учениц студии

«Девочка с удовольствием занимается. Да и мне легче, я знаю, что ребенок при деле. Но теперь не знаю, как быть. Отдавать ребенка куда-нибудь в дорогую секцию возможности у меня нет», — сокрушается мама Виктории.

В студию ходят дети из неполных семей. Месяц занятий стоит 1 000 сомов — вполне подъемная цена для среднеобеспеченной родительницы.

По словам директора студии Оксаны Ивлиевой, из этой тысячи 70 процентов уходит на приобретение реквизита для зала, а 30 — на оплату труда тренеров.

«Костюмы для номеров берем в аренду у Русского театра драмы. Цирк нам ничего не выделяет, хотя состоим при нем», — подчеркнула она.

Я свидетель. Что случилось?

Почему у руководства цирка расстроились отношения с директором студии, понять не может никто.

Весной из Министерства культуры прибыла высокая комиссия с проверкой. Решили выяснить, что это за студия и почему ее организаторы постоянно жалуются.

«Они даже наши тренировки не смотрели. Отделались отпиской, а потом и вовсе огорошили — пишите концепцию. Какую концепцию? Мы просто занимаемся с детьми, прививаем им любовь к цирку, учим цирковым жанрам. Наши ребята выходят из студии на арену полноценными артистами с готовыми номерами. Но нам не продлевают лицензию, и теперь мы фактически не существуем. С июля нас «заморозили»», — рассказала Оксана Ивлиева.

Директор цирка Курмангазы Исанаев ситуацию видит по-своему. Заявляет, что он и администрация цирка не заинтересованы в том, чтобы учащихся студии выгоняли на улицу.

«Студия находится не на балансе цирка, а в ведении ФУГИ, вопросом лицензии занимается Министерство культуры. Мы к этому делу никакого отношения не имеем. Более того, сейчас решается, отнести студию к Академии искусств или училищу хореографии», — пояснил он.

Не врите!

Но Оксана Ивлиева уверена: директор цирка лукавит. Студия изначально относилась к цирку.

Тренер Анарбек Айталиев утверждает, что администрация цирка хочет избавиться от балласта в виде студии, которая не приносит денег.

Мастер арены считает, что намерение директора спихнуть студию Академии искусств или хореографическому училищу — ловушка для простака.

«Нас хотят заставить платить аренду. Но на каком основании, простите? Мы не снимаем это помещение для каких-то левых нужд. У нас сертификаты так называемой начальной ступени, — сказал Анарбек Айталиев и продолжил: — Мы готовим артистов. Но прикрепить нас к училищу или вузу невозможно, мы же не образовательный центр и не выдаем дипломы».Он уверен, что учебные заведения живо открестятся от выпускников манежа, студию закроют, а дети останутся на улице.

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Тренер Светлана Аширова рассказала, что, проводя очередную инспекцию, главный бухгалтер цирка поинтересовалась, сколько цирк может иметь со студии, хотя бы минимально. Когда выяснилось, что нисколько, тучи сгустились и продление лицензии повисло в воздухе.

К слову, главбухом в цирке трудится Зульфия Каркенова, осужденная в 2006 году за растрату денег в то время, когда она была директором Каракольского комбината благоустройства и зеленого хозяйства.

Тупиковый конфликт

Руководитель студии приготовилась к масштабным боевым действиям. Но администрация цирка проигрывать войну за квадраты не намерена.

Разбирательство перекочевало с арены в высокие кабинеты Министерства культуры. А там разводят руками — студия и не частное заведение, и не государственное, коли цирк упорно не желает признавать, что она на балансе предприятия.

В Минкульте предлагают переформатировать студию, но каким образом и под что, неизвестно.

«Я так думаю, что просто нужно это помещение, где мы готовим детей. Каждый сантиметр директор уже отдал под питейные заведения. У артистов отобрали зал для тренировок. Теперь на этом месте кафе», — убежден Анарбек Айталиев.

Если мы не отстоим студию, через некоторое время здесь появится очередная забегаловка. Анарбек Айталиев

Курмангазы Исанаев утверждает, что он обеими руками за детское цирковое образование и против студии ничего не имеет, но надо жить по закону. Какому? Тоже никому неясно. Получается замкнутый круг: лицензию не продлевают, студия де-юре не существует, но де-факто дети ходят на занятия, а родители вместе с тренерами и руководителем Оксаной Ивлиевой сдавать позиции не собираются. Противостояние зашло в тупик.