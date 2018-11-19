Артисты цирка требуют уволить директора и упрекают его в финансовых растратах

Артисты цирка недовольны своим директором Курмангазы Исанаевым. Они намерены жаловаться на него в Министерство культуры, информации и туризма. О причинах конфликта 24.kg рассказала воздушная гимнастка Светлана Аширова.

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По ее словам, Курмангазы Исанаев не уделяет внимания развитию цирка, артисты получают низкую заработную плату, не хватает средств на реквизит, тогда как практически каждый квадратный сантиметр площади, принадлежащий цирку, отдан в аренду под питейные заведения.

Более того, Курмангазы Исанаев выживает детскую студию, которая существует в цирке уже 10 лет. «Нам не продлевают лицензию. А детей фактически выгоняют на улицу», — возмущается директор студии Оксана Ивлиева.

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Сейчас в цирке 39 артистов. Администрация отобрала у них помещение, предназначенное для тренировок. Сейчас там кафе. «Нам просто негде отрабатывать номера. В зале, где занимаются дети, мы не можем этого делать, слишком низкие потолки. Сколько раз мы обращались к директору, реакции ноль», — отмечает Светлана Аширова.

Кроме того, главным бухгалтером в цирке трудится Зульфия Каркенова, осужденная в 2006 году за растрату денег в то время, когда она была директором Каракольского комбината благоустройства и зеленого хозяйства.

Курмангазы Исанаев, добавим, возглавляет государственный цирк 14-й год.