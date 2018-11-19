19:28
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество

Артисты цирка требуют уволить директора и упрекают его в финансовых растратах

Артисты цирка недовольны своим директором Курмангазы Исанаевым. Они намерены жаловаться на него в Министерство культуры, информации и туризма. О причинах конфликта 24.kg рассказала воздушная гимнастка Светлана Аширова.

Читайте по теме
В цирке закрыли курсы для малоимущих детей. Теперь там кафе

По ее словам, Курмангазы Исанаев не уделяет внимания развитию цирка, артисты получают низкую заработную плату, не хватает средств на реквизит, тогда как практически каждый квадратный сантиметр площади, принадлежащий цирку, отдан в аренду под питейные заведения.

Более того, Курмангазы Исанаев выживает детскую студию, которая существует в цирке уже 10 лет. «Нам не продлевают лицензию. А детей фактически выгоняют на улицу», — возмущается директор студии Оксана Ивлиева.

Читайте по теме
Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе
Сейчас в цирке 39 артистов. Администрация отобрала у них помещение, предназначенное для тренировок. Сейчас там кафе. «Нам просто негде отрабатывать номера. В зале, где занимаются дети, мы не можем этого делать, слишком низкие потолки. Сколько раз мы обращались к директору, реакции ноль», — отмечает Светлана Аширова.

Кроме того, главным бухгалтером в цирке трудится Зульфия Каркенова, осужденная в 2006 году за растрату денег в то время, когда она была директором Каракольского комбината благоустройства и зеленого хозяйства. 

Курмангазы Исанаев, добавим, возглавляет государственный цирк 14-й год.
Ссылка:
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк
Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк
Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе
Цирк, да и только. Кассу шапито установили посреди тротуара
Сохраняем спокойствие. Страус набросился на зрителей в цирке Казани
Чиновники рассказали, откуда в Бишкеке появился тигр
Смеяться разрешается. В Бишкеке проходит фестиваль клоунов
Артистка «Цирка ужасов» научилась залезать в банку
В Бишкеке сдаются в аренду помещения Госцирка под кафе
Выселенные из общежития Госцирка просят защиты у президента Кыргызстана
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509