Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании

Абоненты компании «Акнет» накануне получили неприятные новости. Провайдер прекратил работу из-за рейдерского захвата. Такое сообщение появилось на телеэкранах кыргызстанцев.
Однако, по данным Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, никакого захвата не было. В рамках расследуемого уголовного дела в отношении руководителей и ответственных лиц ОсОО «Акнет» проводятся санкционированные судом обыски в служебных помещениях компании. Сотрудники Финпола ищут документы, подтверждающие злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытие достоверных сведений о поступлениях от абонентов компании и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
24.kg выяснило, кому принадлежит ОсОО «Акнет».
Друзья со студенческой скамьиОсОО «Акнет» учредили Кутанов Аскар Асанбекович, Абдумажитов Руслан Абдуманонович и Ажимудинов Кубан Токонович.
В 2007 году компания прошла перерегистрацию. Ежегодно она отчисляла миллионы в бюджет республики. Только в 2017 году она заплатила 133,4 миллиона сомов. Из бюджета получила 26,3 миллиона сомов.
Кубан Ажимудинов и Аскар Кутанов дружили давно. Они вместе учились в Новосибирском государственном университете на физико-математическом факультете. Оба окончили вуз с красными дипломами.
Аскар Кутанов пошел в большую науку. Он стал доктором технических наук, написал более 120 научных работ, является обладателем двух авторских свидетельств и одного евразийского патента.
Кубан Ажимудинов предпочел заняться бизнесом. В 1998 году друзья создали ОсОО «Акнет».
В 2004-м Аскар Кутанов, Кубан Ажимудинов, Юрий Величук и Асан Мамбеталиев получили государственную премию за создание кыргызской научной и образовательной компьютерной сети на основе волоконно-оптических линий связи и современных спутниковых технологий.
Политбомонд
Аскар Кутанов наряду с экс-премьер-министром Джоомартом Оторбаевым, журналистом и политологом Кубанычбеком Таабалдиевым, казахским бизнесменом Алмасом Чукиным учредили Американский университет в Центральной Азии.
У него также есть общественный фонд с иностранным участием «Региональный центр сотрудничества КАРЭН Си СИ», ОсОО «Арча», Mudarris, Dordoi Travel.
В учредителях ОсОО «Арча» числится бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в США и Канаде Абдрисаев Бактыбек Дюшенович.
Одним из учредителей Dordoi Travel является Салымбеков Аскар Мааткабылович. Руководит компанией Мамыргазиев Советбек Токтоназарович. Данные о налоговых отчислениях отсутствуют.
ОсОО Mudarris зарегистрировано на Иссык-Куле и занимается организацией отдыха и развлечений. В учредителях 11 человек, среди которых известные люди: экс-премьер-министр КР Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович, экс-вице-президент Национальной академии наук КР Кудаяров Дейше Кудаярович, академик НАН КР Асанов Усен Асанович, заслуженный врач Миррахимов Мирсаид Мирхамидович.
Зарубежные партнеры
Руслан Абдумажитов руководит филиалом швейцарской компании в КР Fittich S.A.
Вместе с Кубаном Ажимудиновым он учредил ОсОО Kasis, которое занимается строительством.
Кроме того, у него есть медицинская компания «Диализ».
Самостоятельно Кубан Ажимудинов занимается добычей полезных ископаемых через фирму «Эрдин». Ему выдана лицензия на разработку месторождения Табылгаты по добыче барита.
Он также занимался продажей электроэнергии, создав в 2005 году ОсОО «Акэнер».
ОсОО «Бижин» также занимается геологоразведкой. Это компания с иностранным участием. Учредителем является Чен Цзенвен. У Кубана Ажимудинова также есть ОсОО «Комуз ТВ».
Кубан Ажимудинов учредил общественный фонд One Asia. В списке учредителей значится посол КР в Иране Абдуразаков Авазбек Ишенбаевич. Руководит фондом председатель совета Торгово-промышленной палаты Касымалиев Кубанычбек Ниязбекович.
В 2006 году Кубан Ажимудинов учредил Федерацию сумо КР.