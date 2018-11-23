Скандал в «Акнете». Что известно о владельцах компании

Абоненты компании «Акнет» накануне получили неприятные новости. Провайдер прекратил работу из-за рейдерского захвата. Такое сообщение появилось на телеэкранах кыргызстанцев.

Однако, по данным Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, никакого захвата не было. В рамках расследуемого уголовного дела в отношении руководителей и ответственных лиц ОсОО «Акнет» проводятся санкционированные судом обыски в служебных помещениях компании. Сотрудники Финпола ищут документы, подтверждающие злоупотребление полномочиями руководителями компании вопреки интересам учредителей и государства, сокрытие достоверных сведений о поступлениях от абонентов компании и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

24.kg выяснило, кому принадлежит ОсОО «Акнет».

Друзья со студенческой скамьи

ОсОО «Акнет» учредили

В 2007 году компания прошла перерегистрацию. Ежегодно она отчисляла миллионы в бюджет республики. Только в 2017 году она заплатила 133,4 миллиона сомов. Из бюджета получила 26,3 миллиона сомов.

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Кубан Ажимудинов и Аскар Кутанов дружили давно. Они вместе учились в Новосибирском государственном университете на физико-математическом факультете. Оба окончили вуз с красными дипломами.

Аскар Кутанов пошел в большую науку. Он стал доктором технических наук, написал более 120 научных работ, является обладателем двух авторских свидетельств и одного евразийского патента.

Фото из интернета. Аскар Кутанов

Кубан Ажимудинов предпочел заняться бизнесом. В 1998 году друзья создали ОсОО «Акнет».

В 2004-м Аскар Кутанов, Кубан Ажимудинов, Юрий Величук и Асан Мамбеталиев получили государственную премию за создание кыргызской научной и образовательной компьютерной сети на основе волоконно-оптических линий связи и современных спутниковых технологий.

Политбомонд

Аскар Кутанов наряду с экс-премьер-министром Джоомартом Оторбаевым, журналистом и политологом Кубанычбеком Таабалдиевым, казахским бизнесменом Алмасом Чукиным учредили Американский университет в Центральной Азии.

У него также есть общественный фонд с иностранным участием «Региональный центр сотрудничества КАРЭН Си СИ», ОсОО «Арча», Mudarris, Dordoi Travel.

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В учредителях ОсОО «Арча» числится бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в США и Канаде Абдрисаев Бактыбек Дюшенович.

Одним из учредителей Dordoi Travel является Салымбеков Аскар Мааткабылович. Руководит компанией Мамыргазиев Советбек Токтоназарович. Данные о налоговых отчислениях отсутствуют.

ОсОО Mudarris зарегистрировано на Иссык-Куле и занимается организацией отдыха и развлечений. В учредителях 11 человек, среди которых известные люди: экс-премьер-министр КР Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович, экс-вице-президент Национальной академии наук КР Кудаяров Дейше Кудаярович, академик НАН КР Асанов Усен Асанович, заслуженный врач Миррахимов Мирсаид Мирхамидович.

Зарубежные партнеры

Руслан Абдумажитов руководит филиалом швейцарской компании в КР Fittich S.A.

Фото из интернета. Руслан Абдумажитов

Вместе с Кубаном Ажимудиновым он учредил ОсОО Kasis, которое занимается строительством.

Кроме того, у него есть медицинская компания «Диализ».

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Самостоятельно Кубан Ажимудинов занимается добычей полезных ископаемых через фирму «Эрдин». Ему выдана лицензия на разработку месторождения Табылгаты по добыче барита.

Он также занимался продажей электроэнергии, создав в 2005 году ОсОО «Акэнер».

ОсОО «Бижин» также занимается геологоразведкой. Это компания с иностранным участием. Учредителем является Чен Цзенвен. У Кубана Ажимудинова также есть ОсОО «Комуз ТВ».

Кубан Ажимудинов учредил общественный фонд One Asia. В списке учредителей значится посол КР в Иране Абдуразаков Авазбек Ишенбаевич. Руководит фондом председатель совета Торгово-промышленной палаты Касымалиев Кубанычбек Ниязбекович.

В 2006 году Кубан Ажимудинов учредил Федерацию сумо КР.