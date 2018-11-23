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Общество
Сюжет: ЧП в армии (137)

Семья утонувшего в Таш-Кумыре солдата получила компенсацию 2 миллиона сомов

Семья утонувшего в августе в Таш-Кумыре солдата получила 2 миллиона сомов в качестве компенсации, а командир части — условное наказание. Об этом 24.kg сообщили представители интересов пострадавшей стороны.

По их данным, процесс завершился вчера. Однако родственники погибшего военнослужащего хотели, чтобы командир, разрешивший отправить его на задание, получил тюремный срок.

Напомним, военнослужащий поисково-спасательного отряда МЧС Кыргызстана Мирлан Доолбек уулу утонул во время спасательно-поисковых работ в реке Нарын. Родные не верят в несчастный случай.
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