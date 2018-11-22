В Бишкеке ремесленники развернули рождественскую ярмарку

В ТРЦ «Дордой Плаза» стартовала международная ярмарка ремесел «Кристмас в Бишкеке».
В выставке участвуют более 40 ремесленников, дизайнеров, художников и хендмейд-мастеров из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении.
Почетным гостем пригласили художника и дизайнера из Алматы Всеволода Демидова. Желающие могут сделать селфи с его безумными головными уборами.
Всеволод Демидов также проводит на выставке мастер-классы по преображению обычных шляп и шапок в произведения искусства.
В течение четырех дней горожане смогут посещать мастер-классы от молодежной творческой группы OYOUM group по керамике, чий-курчаку, рисованию, боди-арту. Дети с удовольствием съедают украшенных ими пряничных человечков.
В вечерней программе фешен-шоу и показ фильмов о ремеслах и художниках.