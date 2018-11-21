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Общество

Интервью экс-президента является основой для пересмотра дела Омурбека Текебаева

Интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева является основой для пересмотра уголовного дела Омурбека Текебаева. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев.

По его словам, в интервью телеканалу «Апрель» Алмазбек Атамбаев открыто признал политизированность уголовного преследования Омурбека Текебаева, поэтому сам бывший глава государства должен теперь выступить свидетелем в суде.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов отметил, что при президентстве Атамбаева они не могли получить его показания.

«Во время интервью он открыто признал, что по делу Текебаева сам дал приказ», — сказал лидер фракции.

Алмамбет Шыкмаматов заявил, что во фракции располагают фактами, которые доказывают непричастность к инкриминируемому преступлению и Дуйшенкула Чотонова.

«Третьего мая 2010 года Дуйшенкул Чотонов улетел в Ош. Леонид Маевский утверждает, что именно в этот день он встречался с Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым. Но есть документы, опровергающие эти показания», — сообщил нардеп.

Напомним, 16 ноября Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Государственной думы, бизнесмена Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве. 
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