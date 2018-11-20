16:43
USD 69.83
EUR 79.74
RUB 1.06
Общество

Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom

Брат депутата Жогорку Кенеша и свата президента страны Алиярбека Абжалиева Ихтияр Абжалиев назначен руководителем отдела логистики в ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом 24.kg сообщили в компании.

Известно, что Ихтияр Абжалиев — полковник Государственной таможенной службы. У него экономическое образование.

В компании отмечают, что новый назначенец прошел конкурсный отбор на общих основаниях и успешно прошел собеседование.

Алиярбек Абжалиев приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову. Его сын женат на дочери главы государства Бактыгуль. У них растет сын.
Ссылка:
просмотров: 1394
Версия для печати
Материалы по теме
4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 селах
Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
С MegaCom дети всегда под присмотром
Роуминг от MegaCom в Швейцарии
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
Полезные команды MegaCom на все случаи
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Портал «Детский» от MegaCom: каникулы с пользой
Выбираем выгодный тариф для интернет-серфинга
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;25&nbsp;селах 4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 селах
Сотрудники &laquo;Бакай Банка&raquo; посадили деревья в&nbsp;парке &laquo;Молодежный&raquo; Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker