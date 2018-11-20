Талантливый. Брат свата Сооронбая Жээнбекова назначен главой отдела в MegaCom

Брат депутата Жогорку Кенеша и свата президента страны Алиярбека Абжалиева Ихтияр Абжалиев назначен руководителем отдела логистики в ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом 24.kg сообщили в компании.

Известно, что Ихтияр Абжалиев — полковник Государственной таможенной службы. У него экономическое образование.

В компании отмечают, что новый назначенец прошел конкурсный отбор на общих основаниях и успешно прошел собеседование.

Алиярбек Абжалиев приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову. Его сын женат на дочери главы государства Бактыгуль. У них растет сын.