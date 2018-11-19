22:31
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Белизгейт (55)

Абдилю Сегизбаеву кто-то подсунул документы. Алмазбек Атамбаев о Белизгейте

Экс-президент Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам телеканала «Апрель» о Белизгейте.

Читайте по теме
Белиз. Любимый офшор Кыргызстана

По его словам, даже бывший депутат Аида Салянова, которая последние годы открыто выступает против него, Алмазбека Атамбаева, признала в интервью радио «Азаттык», что бывший президент никогда не давал ей команды на кого-то что-то накопать, кого-то посадить.

«Больше того, она проговорилась там, что я ей не помогал по тому же Кельдибекову. Потому что в Кыргызстане даже если посадят последнего клеветника и мародера, он станет героем», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Я никому команды не давал. И я всегда просил информацию проверять несколько раз. И просил по возможности обходиться без тюремного заключения.

Алмазбек Атамбаев

Экс-президент уверен, что лично Абдиль Сегизбаев (экс-глава ГКНБ) фальсификациями не занимался и допускает, что кто-то ему подсунул документы.

«Давайте тогда подождем итогов расследования, там расследование ведется. Тем более, я еще, когда был президентом, предупредил, что если информация не подтвердится, то Сегизбаеву придется ответить. Я всегда просил, чтобы обошлись без посадки. Потому что я это все сам проходил», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Вспомнил бывший глава государства и о лидере партии «Ата Мекен» Омурбеке Текебаеве, обвиненном в коррупции.

Читайте по теме
Оснований для пересмотра дела Текебаева из-за ареста Маевского нет

«Вы знаете, по Текебаеву я скажу сегодня, признаюсь, по Текебаеву я, наверное, не должен был смотреть на закон. По закону-то там все доказано было, и сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион. Не надо было, мне кажется, этого делать. Но видите, у меня была такая форма работы: я всегда говорил силовикам: делайте по закону. Но так уж я воспитан. Хотя какое было отношение к Текебаеву до посадки и после посадки. У нас народ такой. Что тут скажешь, как президент, конечно, я всегда виноват. Но люди тоже должны отвечать за свои дела», — уверен Алмазбек Атамбаев.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Они приговорены к восьми годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает наказание в ИК № 47, а Дуйшенкул Чотонов в ИК № 27.
Ссылка:
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Атамбаев мог провести референдум, чтобы президент избирался на два срока
Я был не прав. Про иски в отношении СМИ и правозащитника
Алмазбек Атамбаев о показухе вокруг борьбы с коррупцией
Скандал по ТЭЦ Бишкека раздули, чтобы посадить Сапара Исакова
Кто смог сделать карьеру. Алмазбек Атамбаев о своих приближенных
Икрамжана Илмиянова арестовали, чтобы закрыть рот. Мнение экс-президента
Виллы в Турции и Дубае не нужны. Алмазбек Атамбаев о своем доме в Кой-Таше
50 миллионов сомов для Союза писателей. Версия Алмазбека Атамбаева
Алмазбек Атамбаев прокомментировал предвыборную кассу штаба Сооронбая Жээнбекова
Атамбаев президенттик шайлоодогу каржылоо тууралуу интервью берет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не&nbsp;было Рейдерского захвата бизнеса Терентьевых сотрудниками милиции не было
KICB признан лучшим в&nbsp;двух номинациях по&nbsp;версии International Banker KICB признан лучшим в двух номинациях по версии International Banker
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509