Абдилю Сегизбаеву кто-то подсунул документы. Алмазбек Атамбаев о Белизгейте

Экс-президент Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам телеканала «Апрель» о Белизгейте.

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По его словам, даже бывший депутат Аида Салянова, которая последние годы открыто выступает против него, Алмазбека Атамбаева, признала в интервью радио «Азаттык», что бывший президент никогда не давал ей команды на кого-то что-то накопать, кого-то посадить.

«Больше того, она проговорилась там, что я ей не помогал по тому же Кельдибекову. Потому что в Кыргызстане даже если посадят последнего клеветника и мародера, он станет героем», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Я никому команды не давал. И я всегда просил информацию проверять несколько раз. И просил по возможности обходиться без тюремного заключения. Алмазбек Атамбаев

Экс-президент уверен, что лично Абдиль Сегизбаев (экс-глава ГКНБ) фальсификациями не занимался и допускает, что кто-то ему подсунул документы.

«Давайте тогда подождем итогов расследования, там расследование ведется. Тем более, я еще, когда был президентом, предупредил, что если информация не подтвердится, то Сегизбаеву придется ответить. Я всегда просил, чтобы обошлись без посадки. Потому что я это все сам проходил», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Вспомнил бывший глава государства и о лидере партии «Ата Мекен» Омурбеке Текебаеве, обвиненном в коррупции.

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«Вы знаете, по Текебаеву я скажу сегодня, признаюсь, по Текебаеву я, наверное, не должен был смотреть на закон. По закону-то там все доказано было, и сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион. Не надо было, мне кажется, этого делать. Но видите, у меня была такая форма работы: я всегда говорил силовикам: делайте по закону. Но так уж я воспитан. Хотя какое было отношение к Текебаеву до посадки и после посадки. У нас народ такой. Что тут скажешь, как президент, конечно, я всегда виноват. Но люди тоже должны отвечать за свои дела», — уверен Алмазбек Атамбаев.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Они приговорены к восьми годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает наказание в ИК № 47, а Дуйшенкул Чотонов в ИК № 27.