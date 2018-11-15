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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (91)

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превысил допустимые нормы в шесть раз

Уровень загрязнения воздуха в Бишкеке превышает допустимые показатели в шесть раз. Об этом 24.kg сообщила директор общественного объединения «МувГрин» Мария Колесникова.

По ее словам, в разных районах города установлено девять датчиков для получения данных по концентрации твердых частиц.

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«Ночью наблюдала, картина по городу разная. Один датчик, к примеру, находится в районе парка Панфилова, там отмечено превышение, как и на пересечении улиц Киевской и Тыныстанова. Наиболее высокие разовые превышения нормы отмечаются не в центре столицы, а больше в новостройках. В «Ак-Орго» сегодня в 03.00 датчик показал 846. В Казахстане, Беларуси и России максимально допустимые разовые лимиты варьируются от 150 до 300. А у нас доходит до 860! Самый чистый микрорайон, по нашим данным, — № 7», — сказала Мария Колесникова.

со страницы в Facebook Марии Колесниковой
Фото со страницы в Facebook Марии Колесниковой

Ухудшение показателей связано с рядом причин. Во-первых, с отопительным сезоном. «Люди отапливаются в основном углем, возможно, резиной, а также отходами от швейной продукции. В новостройках мы видели огромные заготовки таких отходов. Кроме того, в городе транспортный коллапс. В пробках машины выделяют больше выхлопных газов. Также есть частные бани, которые вообще неизвестно чем топят. Наложение всех этих факторов плюс погодные условия и привели к образованию смога над городом», — пояснила глава объединения.
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