Алмазбека Атамбаева ждут на курултае оппозиции. Он пока думает

Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев пока не решил, примет ли он участие в курултае оппозиции. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, этот вопрос даже не обсуждался. Но бывшему президенту известно, что 24 ноября пройдет форум, на который приглашены все экс-главы государств, включая сбежавших в результате народных волнений Аскара Акаева (после мартовских событий 2005 года) и Курманбека Бакиева (после 7 апреля 2010-го). Приглашен и действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Организаторы отметили, что именно игнорирование народного собрания ранее было одной из причин дестабилизации в стране.

На курултае планируется обсудить текущую общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане, а также итоги работы глав государств, как сбежавших, так и нынешних, передавших власть мирным путем.