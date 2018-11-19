Алмазбека Атамбаева ждут на курултае оппозиции. Он пока думает

Лидер СДПК Алмазбек Атамбаев пока не решил, примет ли он участие в курултае оппозиции. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, этот вопрос даже не обсуждался. Но бывшему президенту известно, что 24 ноября пройдет форум, на который приглашены все экс-главы государств, включая сбежавших в результате народных волнений Аскара Акаева (после мартовских событий 2005 года) и Курманбека Бакиева (после 7 апреля 2010-го). Приглашен и действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков.
Организаторы отметили, что именно игнорирование народного собрания ранее было одной из причин дестабилизации в стране.
На курултае планируется обсудить текущую общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане, а также итоги работы глав государств, как сбежавших, так и нынешних, передавших власть мирным путем.