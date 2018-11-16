Тупо! Пользователи соцсетей о предложении депутата отобрать пенсии

Депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Таабалды Тиллаев выступил накануне при обсуждении бюджета — 2019 с предложением лишить пенсий работающих пенсионеров.

По его словам, необходимо изменить систему так, чтобы работающие пенсионеры не получали либо всю пенсию, либо ее базовую часть. Глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал подумать над предложением.

Пользователи соцсетей очень резко отреагировали на инициативу нардепа.

Отдельные пользователи Facebook сомневаются в адекватности Таабалды Тиллаева.

Кто-то поинтересовался у автора идеи, куда девать работающих пенсионеров, если правительство не согласится отобрать у них пенсии. На свалку отправить?

Пользователи Facebook напоминают парламентарию о своих работающих пенсионерах-родителях и призывают спуститься с небес на землю.

А пользователи Twitter назвали депутата существом и посоветовали застрелиться.

Табалды Тиллаев хочет отобрать пенсии у работающих пенсионеров.



Куда можно обратиться, чтобы у этого существа не понимающего зачем пенсионеры работают и ситуацию в стране, хотя бы мандат отобрали? — Карагулов (@karagulovaziz) 16 ноября 2018 г.

Враг народа Тиллаев @_24_kg. За мысль такую в голове застрелиться должен.

Почему прячите ФИО этого депутата? Публикуйте. Покрываете его вредительские инициативы? #тиллаевкетсин



В Кыргызстане предлагают отобрать часть пенсии у работающих пенсионеров https://t.co/GcRn3q85Ct — ° (@Mergenchi2) 16 ноября 2018 г.

Отметим, что в Кыргызстане около 90 процентов работающих пенсионеров трудится в государственных органах. 40 тысяч пенсионеров получают зарплату и пенсию. По закону на госслужбе можно работать до 65 лет.