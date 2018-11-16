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Общество

Ограничить застолья вновь предлагает Аида Салянова. Через народную инициативу

Экс-депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова предлагает внести поправки в законопроект «О расточительстве» через народную инициативу. Об этом она сообщила 24.kg.

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По ее словам, документ принят в первом чтении, но это только концепция. Бывший нардеп сомневается, что парламент поддержит его.

«Изначально я предлагала ограничить число гостей на тоях. Я понимаю прекрасно, что простые люди должны брать пример с чиновников. И я готова его подать. Когда женила сына, на его свадьбе не было никого из органов прокуратуры, хотя я сама была генеральным прокурором», — говорит Аида Салянова.

Она добавила, что прекрасно понимает менталитет кыргызского народа: нельзя провести скромное торжество на 30 персон, родственники и соседи обвинят такого организатора в жадности.

Бывший парламентарий считает, что ее экс-коллеги заволокитят проект закона «О расточительстве» именно потому, что сами не готовы отказаться от масштабного проведения мероприятий.

«Поэтому мы создали группу, которая будет собирать подписи, чтобы через народную инициативу провести этот закон и тем самым помочь нашим же людям. Они жалуются, что нет денег, а сами набирают кредиты на тои. Это неправильно», — отметила Аида Салянова.

Должен быть закон, регулирующий проведение торжеств, прописывающий, какую сумму допустимо потратить в зависимости от достатка семьи, сколько гостей можно пригласить.

Аида Салянова
Отметим, ранее в Министерстве культуры предлагали объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев. По мнению чиновников, необходимо ввести ограничение на проведение пышных застолий. 
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