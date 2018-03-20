Какой кыргыз не любит той. Минкульт за разработку правил их проведения

Группа экспертов разработала новый формат и правила проведения празднований, в том числе тоев. Об этом сообщает «Азаттык».

По мнению доктора филологических наук, профессора Умут Култаевой, прежде всего стоит вопрос об ограничении продолжительности тоев.

«Если гостей приглашают к 17.00, мероприятие начинается не раньше, чем через час-два. Иногда бешбармак могут подать в час ночи. В целом той может растянуться до 10 часов. Продуктивность людей на работе на следующий день приближается к нулю», — отмечает профессор.

Умут Култаева считает, что тои утратили свое главное предназначение — получение молодыми благословения старших в роду.

Доктор наук подчеркивает, что нужно остановить процесс, когда обычай превращается в шоу.

В Министерстве культуры решили объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев.

По мнению Умут Култаевой, нет необходимости принимать жесткие требования на уровне законов. Лучше принять правила.

Сейчас можно сказать, что тои переросли в конкуренцию и демонстрацию своего состояния и связей. Умут Култаева

«Один из моих сватов как-то сказал, что если раньше обижались за отсутствие приглашения на той, то сейчас стали радоваться этому. Ходить на тои стали больше из необходимости, их стало очень много. Например, у кыргызов юбилеи не отмечали, сейчас придаем им большое значение», — сказала Умут Култаева.

Ведущий на тоях Эркин Рыскулбеков добавляет, что на тоях часто возникают неправильные ситуации. Например, проводят игры, где требуют собрать майки или носки, занимаются расточительством.

Но тамада против исправления ситуации путем давления, это должно происходить само собой, эволюционным путем.

По мнению Эркина Рыскулбекова, в течение 4-5 лет все само встанет на свои места. По его наблюдению, сейчас стали проводить тои немного скромнее, уже не увидите застолья на 400-500 человек.

В правилах проведения тоев, которое предлагает Министерство культуры, прописали такие предложения, как поддержка отечественных производителей и приобретение изделий местного производства, прекращение практики передавать подарки в виде калпаков и чепкенов, избегать расточительства.

Министр культуры Султан Жумагулов считает, раз уж от тоев пока невозможно отказаться совсем, то в качестве подарков нужно выбирать образовательные книги, учебники.

В профильном ведомстве отмечают, что важно начать с разъяснительной кампании в виде социальных роликов вместо требований.