В Бишкеке ищут родных потерявшегося подростка по имени Медер

В столичной мэрии ищут родственников подростка по имени Медер. Его нашла на улице 9 ноября неравнодушная горожанка и доставила в Ленинское РОВД.

В муниципалитете сообщили, что при обследовании у парня выявлены признаки умственной отсталости.

«Управление социального развития столицы решило разместить парня до нахождения родственников в доме престарелых Первомайского района, расположенного по адресу улица Абая № 57. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в РОВД Ленинского района или в отдел защиты семьи и детей по телефону 0705848520», — сообщили в мэрии.