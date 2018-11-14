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Общество

В Бишкеке ищут родных потерявшегося подростка по имени Медер

В столичной мэрии ищут родственников подростка по имени Медер. Его нашла на улице 9 ноября неравнодушная горожанка и доставила в Ленинское РОВД.

В муниципалитете сообщили, что при обследовании у парня выявлены признаки умственной отсталости.

«Управление социального развития столицы решило разместить парня до нахождения родственников в доме престарелых Первомайского района, расположенного по адресу улица Абая № 57. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить в РОВД Ленинского района или в отдел защиты семьи и детей по телефону 0705848520», — сообщили в мэрии.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

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