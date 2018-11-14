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Общество

Кыргызстанцы, проживающие в России, недовольны работой посла Болота Отунбаева

В России провели опрос среди лидеров общественных организаций мигрантов, активистов и простых граждан Кыргызстана в различных регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и ряд других регионов, о деятельности посла КР в России Болота Отунбаева. Об этом сообщило издание Kginfo.ru.

По его данным, на вопросы «как вы оцениваете деятельность посла Кыргызстана в России, в какой мере он осуществляет свою миссию?» не было ни одного положительного мнения.

«Болот Отунбаев, по мнению респондентов, недостаточно активно защищает граждан Кыргызстана, системной работы с диаспорами они так и не увидели», — отметили в издании.
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