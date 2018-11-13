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Общество

ДТП с помощником прокурора. Чуйский облсуд отменил оправдательный приговор

Чуйский областной суд изменил приговор совершившему ДТП бывшему помощнику прокурора Данияру Сейталиеву. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

Она напомнила, что ранее Токмакский городской суд оправдал Данияра Сейталиева. Суд второй инстанции отменил оправдательный приговор и признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения.

«Гражданский иск потерпевших суд оставил без удовлетворения. Защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде», — сказала Алия Турумбекова.

Напомним, в июле 2017 года бывший помощник прокурора Первомайского района Данияр Сейталиев совершил ДТП. В результате аварии погибла женщина.
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